Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Politika

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda toplam 7 madde görüşülüp karara bağlandı.

Mart Ayı Meclis Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Çetin Akın'ın açılış konuşmasıyla başladı. 11 Mart pazartesi günü idrak edilecek olan Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Çetin Akın, "11 Mart'tan itibaren idrak edeceğimiz on bir ayın sultanı Ramazan ayının güzelliklere ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Umuyorum ki bu mübarek günleri anlamına ve oluşturacağı manevi atmosfere uygun bir şekilde, huzur ve sükunet içerisinde yaşarız. Ramazan ayının birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, insanlığı tüm kötülüklerden korumasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar" dedi.

Başkan Çetin Akın konuşmasında 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ile Devrim Yasalarının kabulünün 100. Yıl dönümünü kutladı. Başkan Akın konuşmasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Nevruz Bayramı ve Muhasebeciler Günü'nü de kutladı. Başkan Akın konuşmasında ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu, Şehit Onur Karakaya başta olmak üzere mart ayı içerisinde hayatını kaybedenleri de andı.

Mart Ayı Meclis Toplantısının birinci gündem maddesinde, "2024 yılı Şubat ayı Olağan Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları" görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde, 21 Şubat tarihinde çıkan yangından dolayı zarar gören işyeri sahibi Hüseyin Özyiğit'e yardım yapılması hususu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde, mülkiyeti belediyeye ait olan Çatalköprü Mahallesindeki taşınmazın Çatalköprü Köyü Spor Kulübü Derneğine tapu devrinin yapılması talebi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde, belediyenin Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çalışma Yönetmeliğinin kabulü hususu oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde, belediyenin Norm Kadro Cetvelinde bulunan 1'inci Dereceli Boş Ayniyet Saymanı Kadrosunun, 6'ncı Dereceli Ayniyet Saymanı Kadrosu ile değiştirilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde yer alan '2024/4 No'lu İmar Komisyon Raporu ise oy çokluğuyla ret edildi.

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı gündemin yedinci ve son maddesi olan dilek temenniler bölümünün ardından sona erdi. - MANİSA