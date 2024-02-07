Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 10 madde görüşülüp karara bağlandı. Başkan Akın, meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca, Cem Evi ve Kültür Sanat Merkezi'nin kullanımı için protokol imzalanması ve park alanına isim verilmesi gibi konular da oy birliğiyle kabul edildi.

07.02.2024 13:03  Güncelleme: 13:50
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Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında yapıldı. Şubat Ayı Meclis Toplantısında toplam 10 madde görüşülüp karara bağlandı.

Şubat Ayı Meclis Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Çetin Akın'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Başkan Çetin Akın konuşmasında 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde felakete yol açan depremde hayatını kaybedenleri şu sözlerle andı: "6 Şubat'ta hiç yaşamamayı umduğumuz, 50 binden fazla yurttaşımızı kaybettiğimiz çok büyük bir felaket ve tarifi imkansız bir yıkımla karşı karşıya kaldık. Ailesini, yakınlarını, sevdiklerini asrın felaketinde kaybeden, evleri, barkları, ocakları sönen ailelerin yaşadıkları acıları bizler de ilk günkü gibi paylaşıyoruz. Kahramanmaraş merkezli Cumhuriyet tarihimizin en büyük ve en yıkıcı felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin ilk anından itibaren nasıl ki büyük bir dayanışma örneği gösterip yaraların sarılması için varımızı yoğumuzu ortaya koyduysak bundan sonra da üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız."

Başkan Çetin Akın konuşmasında, Miraç ve Berat Kandilleri ile Hızır Orucu vesilesiyle edilecek bütün dua ve ibadetlerin kabul olmasını da diledi.

Başkan Akın'dan meclis üyelerine teşekkür plaketi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Şubat Ayı Meclis Toplantısında, Turgutlu Belediyesi Meclisinde görev yapan meclis üyelerine çalışmaları ve emeklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Turgutlu Belediye Meclisinin yaşça en büyük üyesi Hasan Yaman ile en küçük meclis üyesi Muhammet Naci Tunçel ise Başkan Çetin Akın'a hizmetleri ve emekleri için plaket takdiminde bulundu.

Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, "1178 ada 34 parselde belediyemizce yapılan Cem Evi ve Kültür Sanat Evinin, meclisimizce yapılan değerlendirme sonucu, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c fıkrası gereğince yapılacak ortak hizmet protokolüne binaen söz konusu Cemevi ve Kültür Sanat Merkezinin Turgutlu Alevi Kültürünü Yaşatma Derneğinin kullanımına ilişkin düzenlenecek protokole imza atmak üzere Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesine ve gerekli onayın alınması için kaymakamlık makamına sunulması hususu" görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, "Selvitepe Mahallesi Şehit Hakan Uykan Sokak ile Armağan ve Yağmur Sokak arasında bulunan park alanına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin (n) bendi gereğince 'Regayip Kömür' isminin verilmesi hususu" görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Köy meydanına şehidin adı verildi

Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, "Musulcalı Mahallesi Köy Meydanına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin (n) bendi gereğince 1989 yılında Şırnak'ta Şehit olan 'Şehit Ömer Kalkan' isminin verilmesi hususu" görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı gündemin onuncu ve son maddesi olan dilek temenniler bölümünün ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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