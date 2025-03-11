Turgutlu Belediyesi, Ahmetli Belediyesinden Taşınmaz Satın aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Turgutlu Belediyesi, Ahmetli Belediyesinden Taşınmaz Satın aldı

Turgutlu Belediyesi, Ahmetli Belediyesinden Taşınmaz Satın aldı

Turgutlu Belediyesi mart ayı olağanüstü meclis toplantısında, Ahmetli Belediyesine ait taşınmazın 2 milyon TL bedelle satın alınması kararlaştırıldı. Tek gündem maddesi olan bu konu, 1 çekimser oya karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

11.03.2025 12:09  Güncelleme: 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediyesi mart ayı olağanüstü meclis toplantısı gerçekleşti. Toplantıda gündeme konu olan Ahmetli Belediyesine ait taşınmazın 2 milyon TL bedelle satın alınması 1 çekimser oya karşılık, oy çokluğuyla kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Meclisi, olağanüstü toplandı. Belediye Başkanvekili Fırat Honaz'ın başkanlığında yapılan mart ayı olağanüstü meclis toplantısında bir gündem maddesi görüşüldü.

Mart ayı olağanüstü meclis toplantısının tek gündem maddesinde, "Manisa ili Ahmetli ilçesi 418 parselde arsa vasfıyla kayıtlı taşınmazda, Turgutlu Belediyesi ile hissedar olan Ahmetli Belediyesine ait 728411/ 19686664 oranında ve 7239,09 metrekare ölçümlü hissenin Ahmetli Belediyesinden 2 milyon bedel karşılığında satın alınması ve tapu tescil işlemlerinde Belediyemiz adına Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Azmi Gümüşoğlu'nun yetkili kılınması hususu" görüşüldü. Madde, 1 çekimser oya karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

manisa, Son Dakika

Son Dakika Politika Turgutlu Belediyesi, Ahmetli Belediyesinden Taşınmaz Satın aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Cenk Tosun’un Fenerbahçe’den ayrılmak için tek şartı var Cenk Tosun'un Fenerbahçe'den ayrılmak için tek şartı var
Filipinler, eski Devlet Başkanı Duterte’yi yakalamak için 7 bin polis görevlendirecek Filipinler, eski Devlet Başkanı Duterte'yi yakalamak için 7 bin polis görevlendirecek
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı
Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı
Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
Suriye’deki askeri operasyon sona erdi Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'deki askeri operasyon sona erdi! Ölü sayısı 1500'ü buldu
Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var
Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti

11:37 Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
11:00 Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
09:17 Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
17:26 Cenk Tosun’un Fenerbahçe’den ayrılmak için tek şartı var Cenk Tosun'un Fenerbahçe'den ayrılmak için tek şartı var
17:03 Filipinler, eski Devlet Başkanı Duterte’yi yakalamak için 7 bin polis görevlendirecek Filipinler, eski Devlet Başkanı Duterte'yi yakalamak için 7 bin polis görevlendirecek
16:54 Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı
16:47 Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı
16:14 Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
16:08 Suriye’deki askeri operasyon sona erdi Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'deki askeri operasyon sona erdi! Ölü sayısı 1500'ü buldu
16:02 Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var
16:01 Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 12:12:56. #7.11#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi, Ahmetli Belediyesinden Taşınmaz Satın aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.