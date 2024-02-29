Politika

Turgutlu Belediyesi, Ergenekon Mahallesine Belediye Hizmet Noktası kazandırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma büyük oranda tamamlandı.

Turgutlu Belediyesi tarafından ilk olarak Selvilitepe Mahallesinde hizmete sunulan Belediye Hizmet Noktasının ikincisi Ergenekon Mahallesine kazandırılıyor. Belediye Hizmet Noktası projesi ile vatandaşlar, vergi ödemeleri ile birlikte tüm tahsilatların ödemeleri, emlak ve rayiç bedellerle ilgili tüm işlemleri kolaylıkla yapılabilecek. Hizmet Noktasında ayrıca vatandaşların dilekçeleri de alınacak. Banka ATM'lerinin de yer alacağı Hizmet Noktasında vatandaşlar şehir merkezine gitmelerine gerek kalmadan banka işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmanın yakın zaman içerisinde tamamlanarak hizmetine sunulması planlanıyor.

Vatandaşların hayatını kolaylaştıran hizmet

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak projelere ve çalışmalara imza attık. Belediye Hizmet Noktası projemiz de hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıran projelerimizden biri. Mahalle sakinlerimiz, şehir merkezine gelmelerine gerek kalmadan belediyemiz ile ilgili tüm işlemlerini hizmet noktamızdan gerçekleştirebilecekler. Bu projemiz ile şehir içi trafiğinin de bir nebze olsun önüne geçmiş olacağız. İlkini Selvilitepe Mahallemize kazandırmıştık, ikincisini Ergenekon Mahallemize yapıyoruz. Yeni Hizmet Noktamızın Turgutlumuza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA