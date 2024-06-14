Turgutlu Belediyesi Kurban Bayramı'nda Bayramlaşma Töreni Düzenledi

Politika

Turgutlu Belediyesinde her bayramda geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Başkan Çetin Akın, "Tüm mesai arkadaşlarımın Kurban Bayramı'nı kutluyor; aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar diliyorum" dedi.

Turgutlu Belediyesi bayramlaşma geleneğini her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da sürdürdü. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Evren Erbaş, Mithat Erden, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu, Personel AŞ. Genel Müdürü Orhan Eratıcı ile birlikte Kurban Bayramı öncesindeki son mesai gününde belediye personeliyle bir araya gelerek Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Personelin bayramını kutlayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Mübarek Kurban Bayramı öncesinde mesai arkadaşlarımızla bayramlaştık. Tüm mesai arkadaşlarımın Kurban Bayramı'nı kutluyor; aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar diliyorum" dedi. - MANİSA