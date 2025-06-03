Turgutlu Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Bayram Yardımı Kampanyası

Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla başlattığı "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" kampanyasıyla gönül sofraları kurmaya devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere organize edilen kampanya kapsamında canlı, kilo bazlı ya da nakdi olarak bağışlanan kurbanlıklar, Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan yemeklerde kullanılacak.

Kurban bağış bedeli 12 bin 750 TL olarak belirlenen kampanyaya nakdi bağışlar, Aşevi ve Hayır Merkezi'nin TR92 0001 2009 5660 0007 0000 88 numaralı hesabına yapılabiliyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isteyen hayırseverler, 0(236) 312 22 28, 0(236) 313 21 22 ve 0(236) 313 10 78 numaralı telefonlardan bilgi alabiliyor. Nakdi bağış yapanların açıklama kısmına isim, soy isim ve telefon bilgilerini yazmaları gerekiyor.

"Bu bayramda da gönülleri birlikte ısıtalım"

Kampanya hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Kurban Bayramı'na sayılı günler kala iyiliği ve paylaşmayı çoğaltarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofralarına bereket ulaştırmak için 'Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara' kampanyamız sürüyor. Kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverlerimiz, Aşevi ve Hayır Merkezimize canlı, kilo bazlı ya da nakdi olarak bağışta bulunabilir. Bu bayram da gönülleri birlikte ısıtalım, dayanışmanın en güzel örneğini birlikte yaşayalım" dedi. - MANİSA