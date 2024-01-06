Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, projelerin son hazırlıklarını inceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, başkan yardımcıları ve mahalle muhtarlarıyla birlikte belediyenin öz kaynaklarıyla kente kazandırılan ve 12 Ocak Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla toplu açılışı yapılacak ve temeli atılacak projelerde sürdürülen son hazırlıkları inceledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yapımı tamamlanarak hizmete açılması için gün sayılan ve yapımına başlanan projelerde incelemelerde bulundu. İlk olarak 50 milyon TL'yi aşkın yatırımla hayata geçirilen Cuma Pazarı'na giden Başkan Çetin Akın; başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, daire müdürleri ve teknik ekiple birlikte incelemelerini gerçekleştirdi. Ayrıca mevcut durumdaki Cuma Pazarı da ziyaret edilerek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelindi.

Başkan Çetin Akın, başkan yardımcıları ve muhtarların ikinci durağı ise Albayrak Mahallesine kazandırılacak olan Çocuk Kültür Sanat Merkezi oldu. Mevcut düğün salonunun Çocuk Kültür Sanat Merkezi olarak dönüştürüldüğü alanda titizlikle süren çalışmalar yerinde takip edildi.

Başkan Çetin Akın aynı zamanda temmuz ayında temeli atılan, Turgutlu'nun yeni inanç ve kültür yuvası olarak yakın zamanda hizmete sunulacak olan Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezini de inceledi. Turgutlu'nun yeni kültür merkezi olarak Ergenekon Mahallesinde hizmet verecek Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınmaevi ile Selvilitepe Spor Kompleksinin proje alanında da teknik incelemeler yapıldı.

Cuma Pazarı, Albayrak Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi, Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınmaevi ile Selvilitepe Spor Kompleksine yapılan ziyaretlere Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Mithat Erden, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Albayrak Mahalle Muhtarı Yalçın Sertel, Bozkurt Mahalle Muhtarı Hüsnü Nişli, Özyurt Mahalle Muhtarı Halil İlyas Çapraz, Turgutlar Mahalle Muhtarı Tekin Öztürk, Yiğitler Mahalle Muhtarı Veysel Çakır, Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, Manavlar ve Sebzeciler Odası Başkanı Necati Gürkıvrak, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ve teknik ekip eşlik etti.

"Turgutlu'muza yaptığımız yatırımlar hızla yükseliyor"

Projeler hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Çetin Akın, "Turgutlu'muza yaptığımız yatırımlar hızla yükseliyor. Görev süremiz boyunca her çalışmamızda, her projemizde en iyisini, en güzelini yaptık. Cuma Pazarı, Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi, Albayrak Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınmaevi, Selvilitepe Spor Kompleksi projelerimiz kendi öz kaynaklarımız ve imkanlarımızla Turgutlu'muzun bugünü ve geleceği için hayata geçirdiğimiz önemli projelerimizden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılımıyla 12 Ocak Cuma günü bu projelerimizin toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Verdiğimiz sözleri bir bir tutmaya, Turgutlu'muz için daha iyisini, daha güzelini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Manavlar ve Sebzeciler Odası Başkanı Necati Gürkıvrak ise Cuma Pazarı'nın yalnızca Manisa'nın değil, Ege Bölgesi'nin en güzel ve donanımlı pazar yeri olduğunu ifade ederek yılların sorununu çözüme kavuşturan Başkan Çetin Akın ve ekibine teşekkür etti. - MANİSA