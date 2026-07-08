Turgutlu Meclisi\'nden oy birliğiyle 4 kritik karar

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda kardeş şehir protokolünden personel istihdamına, mezarlık alanı devrinden idari kararlara kadar toplam 5 gündem maddesi görüşüldü. Tüm kararlar oy birliğiyle kabul edilirken, Belediye Başkanı Çetin Akın gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda toplam 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın'ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün önemine değinen Başkan Akın, Madımak, Başbağlar ve Srebrenitsa katliamlarının yıl dönümlerini anarken, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü de hatırlattı. Başkan Akın ayrıca, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın emekçilerinin bayramını kutladı.

Toplantının ilk gündem maddesinde, 2026 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na ait toplantı tutanağı ile meclis kararları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

İkinci gündem maddesinde ise Turgutlu Belediyesi ile Kuzey Makedonya'da bulunan Kriva Palanka Belediyesi arasında gerekli izinlerin alınmasının ardından kardeş şehir ilişkisi kurulması, kardeş şehir protokolünün imzalanması ve süreçle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclisin üçüncü gündem maddesinde, gerçekleştirilen sınavda başarılı olan 2 personelin 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli mimar olarak istihdam edilmesi, ücretlerinin belirlenmesi ve ilgili mevzuat kapsamında ek ödemelerinin yapılması kararlaştırıldı.

Dördüncü gündem maddesinde ise Turgutlu ilçesi 4. Mıntıka Mahallesi'nde bulunan ve belediyeye ait 113/2400 hisseli taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz devredilmesi kabul edilirken, tapu işlemlerinin yürütülmesi için Emlak ve İstimlak Müdürü Azmi Gümüşoğlu yetkilendirildi.

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi. - MANİSA