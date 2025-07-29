Turgutlu\'da Üst Yapı Yenileme ve Asfalt Yama Çalışmaları Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında üst yapı yenileme ile asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, ova yolları ve merkez mahallelerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran saha incelemelerine, Mustafa Kemal ve Atatürk Mahalleleri ile Fırat Yılmaz Çakıroğlu (Son) Sokakta Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen üst yapı yenileme çalışmalarıyla başladı. Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran ardından Çampınar Mahallesi ile Geren Mevki Yedek 5 Kanal Yolunda yürütülen asfalt yama çalışmalarının son durumunu ve Koşukırı'nda yapılacak olan asfalt yama alanlarını inceledi.

Turgutlu Belediyesi ekiplerinin eş zamanlı olarak yürüttüğü çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, "Merkez mahallelerimizde ve ova yollarımız üzerinde Fen İşleri Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği üst yapı yenileme ve asfalt yama çalışmalarını takip ettik. Turgutlu Belediyesi olarak eşit hizmet anlayışından taviz vermeden kentimizin her noktası için çalışmaya, hemşehrilerimizin sorunlarını çözmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MANİSA