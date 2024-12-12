Turgutlu Pazar Yerlerinde İyileştirme Çalışmaları Başlatılacak - Son Dakika
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Politika

Turgutlu Pazar Yerlerinde İyileştirme Çalışmaları Başlatılacak

Turgutlu Pazar Yerlerinde İyileştirme Çalışmaları Başlatılacak

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran ve beraberindeki heyet, Cumartesi ve Ergenekon Pazar Yerleri'nde incelemelerde bulunarak, esnafın taleplerini dinledi ve pazar yerlerinin iyileştirilmesi için projeler değerlendirdi.

12.12.2024 15:15  Güncelleme: 15:17
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Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol, Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, Manavlar ve Sebzeciler Odası Başkanı Necati Gürkıvrak Cumartesi Pazar Yeri ile Ergenekon Pazar Yeri'nde incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol, Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, Manavlar ve Sebzeciler Odası Başkanı Necati Gürkıvrak ve belediye teknik ekibi, Turgutlu Cumartesi Pazar Yeri ve Ergenekon Pazar Yeri'ni yerinde incelemek üzere bir araya geldi. İlk olarak Cumartesi Pazar Yeri'ni ziyaret eden heyet, pazarcı esnafının taleplerini dinleyerek mevcut çalışmaları inceledi. Pazar yerlerinin daha verimli ve düzenli hale getirilmesi için çeşitli projelerin değerlendirildiği incelemede, pazar yerlerinde yapılacak olan iyileştirme ve üstyapı çalışmaları konuları üzerinde duruldu.

Yapılan incelemelerin ardından bir açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, "Halkımıza daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için pazar yerlerini titizlikle inceleyip, gerekli tüm çalışmaları başlatacağız. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak iyileştirmelerle, Turgutlu'daki pazar yerlerini daha düzenli, daha güvenli ve daha konforlu hale getireceğiz. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Turgutlu Pazar Yerlerinde İyileştirme Çalışmaları Başlatılacak - Son Dakika

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