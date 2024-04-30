Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'ın çağrısı sonucunda aşevine yapılan bağışlar 42 bin 297 TL'ye ulaştı - Son Dakika
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Politika

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'ın çağrısı sonucunda aşevine yapılan bağışlar 42 bin 297 TL'ye ulaştı

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural\'ın çağrısı sonucunda aşevine yapılan bağışlar 42 bin 297 TL\'ye ulaştı

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıya uyan vatandaşlar, çiçek göndermek yerine Turhal Belediyesi Aşevi'ne bağış yaparak ihtiyaç sahiplerine destek oldu. Bugüne kadar ulaşan bağış miktarı 42 bin 297 TL olarak açıklandı.

30.04.2024 14:14  Güncelleme: 14:23
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Turhal'da yerel seçimlerin sonucunda Turhal Belediye Başkanı olan Mehmet Erdem Ural, 3 Nisan günü sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu "Çiçek gönderme, bağış yap" çağrısı vatandaşlar tarafından karşılık buldu. Çağrıya uyan vatandaşların çiçek göndermek yerine Turhal Belediyesi Aşevi'ne ait banka hesap numarasına yapmış oldukları bağışlar, kayda değer bir miktara ulaştı.

"42 bin 297 TL'ye ulaştı"

30 Nisan itibariyle 42 bin 297 TL'ye ulaşan rakam ile aşevi vasıtasıyla Turhal'daki ihtiyaç sahiplerine destek olunduğunun altını çizen Başkan Ural, "Halkımızın büyük teveccühü ile üstlendiğimiz Turhal Belediye Başkanlığı görevimize başladığımızda, vatandaşlarımızın hayırlı olsun ziyaretlerinde getireceği, göndereceği çiçeklerin daha hayırlı işlere dönüşmesi için sosyal medya hesaplarımızdan bir çağrıda bulunduk. Çiçek göndermek yerine bu çiçeklerin ücretlerini Belediyemize ait Aşevimizin banka hesaplarına bağış olarak yatırılmasını istedik. Sağ olsun vatandaşlarımızda bizleri kırmayarak bu çağrımıza uyarak Aşevimize bağışta bulundular. Aşevimizin hesabında bugün itibariyle 42 bin 297 TL bağış bulunuyor. Duyarlı davranan şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için çorbada tuzu bulunan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'ın çağrısı sonucunda aşevine yapılan bağışlar 42 bin 297 TL'ye ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'ın çağrısı sonucunda aşevine yapılan bağışlar 42 bin 297 TL'ye ulaştı - Son Dakika
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