Turizm Çalışanlarına Barınma İmkanı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Turizm merkezlerinde çalışanların barınma sorununa çözüm sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu bölgelerde lojman ve konaklama imkanlarını artırarak, sektörde önemli bir ihtiyacı karşılamayı amaçlıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın katılımıyla Bakanlıkta düzenlenen toplantıda, turizm yatırımlarına tahsis edilmesi planlanan kamu taşınmazları ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde hazırlanan 'Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2026/1' kapsamında Bakanlığa yapılan başvurular değerlendirildi.

"Türkiye'de turizm, son yıllarda bu iyi ortamlarla daha da büyüdü"

Bu yıl için yatırımlarda çıkılan tahsis paketi sonucu iki atletik spor merkezi ve bir eğlence merkezi için yapılan iki başvuru üzerine bir araya gelindiğini ifade eden Alparslan, "Bugünkü müzakerelerden sonra bir spor merkezi, her ikisi de Antalya Manavgat'ta. Dolayısıyla Manavgat için bu ihaleyi, müzakereyi gerçekleştirmiş olacağız. Kültür Bakanlığı olarak içinde bulunduğumuz konjonktür, Türkiye'nin daha üst noktalara gelmesi için yaptığımız çalışmalar çerçevesinde daha kapsamlı bir tahsis paketini yine kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye'de turizm, son yıllarda bu iyi ortamlarla daha da büyüdü. Biz bunu daha üst noktalara çıkartmak için bakanımızın öncülüğünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu günlerde yeni bir paketle de karşınıza çıkacağız" dedi.

Bakanlığın toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladığında belirli bir oran üzerinden teklifi sunduklarını belirten Alparslan, turizm alanındaki meslek liselerini ve eğitim kurumlarını güçlendirmeye yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Bunun yanı sıra turizm tesislerinde çalışan personelin daha uygun koşullarda faaliyet göstermesi için barınma ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanmasının öneminin farkında olduğunu dile getiren Alparslan, özellikle Antalya'da turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde personelin barınma ihtiyacının yakından takip edildiğini vurguladı.

"Konaklama imkanlarını artırarak, sektörde önemli bir ihtiyacı karşılamayı amaçlıyoruz"

Çalışmaların devamı niteliğinde yeni bir destek paketi hazırlanacağını söyleyen Alparslan, "Önümüzdeki dönemde özellikle Antalya, Muğla, Belek, Bodrum, Kemer ve Manavgat gibi turizm merkezlerinde çalışanların barınma sorununa çözüm sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu bölgelerde lojman ve konaklama imkanlarını artırarak, sektörde önemli bir ihtiyacı karşılamayı amaçlıyoruz" diye konuştu. - ANKARA