Turizm Emekçilerine Haftalık Dinlenme Hakkı Kısıtlanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 14 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle konaklama tesislerinde çalışan turizm emekçilerinin hafta tatillerinin fiilen yok edildiğini öne sürerek, "Haftada 6 gün çalışmadan sonra kazanılan 24 saatlik kesintisiz dinlenme hakkı, 'yazılı rıza' bahanesiyle 4 güne kadar ertelenebilir hale geldi." dedi.

Taşcıer, partisinin genel merkezinde turizm çalışanlarıyla sektörün sorunlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Emeğin sesini gür biçimde duyurmak ve farklı iş kollarında yaşanan yapısal sorunları kamuoyuna taşımak için "Emek Kürsüsü"nü hayata geçirdiklerini belirten Taşcıer, "Emek Kürsüsü'nün temel hedefi, dayanışma kanallarını güçlendirmek, emeğin hakkını koruyacak demokratik mekanizmaları hayata geçirmek olacaktır." dedi.

Taşcıer, 7 günlük zaman diliminde kesintisiz en az 24 saat dinlenmenin işçinin kanuni hakkı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"14 Temmuz 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle konaklama tesislerinde çalışan turizm emekçilerinin hafta tatili fiilen yok edildi. Haftada 6 gün çalışmadan sonra kazanılan 24 saatlik kesintisiz dinlenme hakkı, 'yazılı rıza' bahanesiyle 4 güne kadar ertelenebilir hale geldi. Pratikte mesaisiz 10 gün çalışma anlamına gelen bu düzenleme, dinlenme hakkına yönelmiş açık bir siyasal gasptır. İtirazımız da bu gaspadır."

Sendika temsilcileri ve turizm çalışanları da sektöre ilişkin sorunları dile getirdi.