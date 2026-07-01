Turizm Esnafı İçin Acil Destek Çağrısı

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, turizm esnafının zor durumda olduğunu belirterek, acilen destek paketi açıklanmasını istedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Antalya ve Muğla başta olmak üzere turizm esnafının zor durumda olduğunu söyledi.

Birçok esnafın geçen yıla göre yüzde 50'ye varan iş kaybı yaşadığını ifade eden Kaya, bu gidişle esnafın kirasını ve aldığı malın parasını ödeyemeyeceğini savundu.

Kaya, turizm esnafı için acilen destek paketi açıklanması gerektiğini kaydederek, "Esnafımıza en az bir yıl geri ödemesiz, faizsiz ve şart aranmaksızın kredi desteği sağlanmalıdır. SGK ve vergi borçları, geçmiş dönem faizleri silinerek 72 aya kadar yapılandırılmalı, e-haciz uygulamalarına son verilemelidir." dedi.

Muz üreticisinin ürününü 20-25 liraya ancak satabildiğini belirten Kaya, geçen yıla göre ilaç, gübre, işçilik ve bakım maliyetlerinin arttığını, bu yüzden üreticinin maliyetin altında satış yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Kaya, buna rağmen aynı ürünün marketlerde 100-110 liraya satıldığını anlatarak, bu durumdan ne üreticinin ne de tüketicinin memnun olduğunu belirtti.

Türkiye'de yetiştirilen muzun ülkenin ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğunu kaydeden Kaya, "Buradan üreticilerimiz adına Ticaret Bakanlığına çağrıda bulunuyorum, yerli üreticimizi koruyan, geçmişte uygulanan yüzde 145,8 oranındaki gümrük vergisi yeniden yürürlüğe konulmalıdır. Ayrıca büyük zincir marketlerde yerli muz satışına en az yüzde 50 oranında yer verilmesini sağlayacak düzenlemeler de hayata geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.