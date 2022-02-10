Üye Girişi
Turizm Taşımacıları Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Turizm Taşımacıları Çalıştayı düzenlendi

10.02.2022 14:07
Turizm Taşımacıları Çalıştayı düzenlendi

Turizm Taşımacıları Federasyonu ve Ulaştırma Bakanlığı paydaşından düzenlenen çalıştayda turizm taşımacılığının sorunları görüşüldü.

Turizm Taşımacıları Federasyonu ve Ulaştırma Bakanlığı paydaşından düzenlenen çalıştayda turizm taşımacılığının sorunları görüşüldü.

Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştay Turizm Taşımacıları Federasyon Başkanı Necati Bilge, Osmangazi Üniversitesi Ulaştırma Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Karacasu, Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatma Yaşlı, Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Daire Başkanı Kerim Cicioğlu ve birçok şoförün katılımı ile gerçekleşti. Açılış konuşmasıyla başlayan çalıştay, turizm taşımacılarının sorunlarının dile getirilmesiyle devam etti.

Çevre illerden de katılımın olduğu çalıştayda, turizm taşımacılığında kullanılan D2 belgesinin tanıtımı ve bu belgeyle ilgili sorunların konuşulması, çözüm arayış konuları ön plandaydı. Sektördeki kişilerin eğitim seviyesinin belirli bir standarda getirilmesi, hizmet veren kişilere karayolu ve yolcu eğitimi konuları da görüşülenler arasındaydı. - ESKİŞEHİR

Turizm Taşımacıları Çalıştayı düzenlendi
Turizm Taşımacıları Çalıştayı düzenlendi
Turizm Taşımacıları Çalıştayı düzenlendi
Turizm Taşımacıları Çalıştayı düzenlendi

YORUMLAR
500

ulaştırma bakanlığı, Osmangazi, Eskişehir, Turizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Turizm Taşımacıları Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:59 Savaş ihtimali mi? Lavrov'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin!
12:18 Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
13:43 Japonya'da sumo turnuvasında 252 korona vakası!
13:41 Alevilere küfreden adam: Alkollüydüm, sadece hakaret edenlere tepki gösterdim
13:31 MSB'den ABD ile devam eden F-35 görüşmelerine ilişkin açıklama geldi
13:27 Nuri Şahin'i hiç böyle görmemiştiniz!
13:21 Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı
13:14 Koyunu 8 ayaklı kuzu doğurmuştu! Minik kuzu ölünce sahibi hüngür hüngür ağladı
13:04 Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti
12:58 Artık telefonu çalmak için kapanmasını bile beklemiyorlar! Telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 14:14:02. #1.13#
SON DAKİKA: Turizm Taşımacıları Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement