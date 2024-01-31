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Turizmde ziyaretçi sayısı ve gelir hedefleri açıklandı - Son Dakika
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Politika

Turizmde ziyaretçi sayısı ve gelir hedefleri açıklandı

Turizmde ziyaretçi sayısı ve gelir hedefleri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin turizm sektöründe bu yıl ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini beklediğini açıkladı. Şimşek, 2028 yılına kadar ise 82,3 milyon ziyaretçi ve 100 milyar dolar turizm geliri hedeflendiğini belirtti.

31.01.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu yıl turizmde güçlü seyrin devamı ile ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. 2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan turizm istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik. Ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaşarak yıl sonu hedefini (56,7 milyon) aştı. Turizm geliri ise 54,3 milyar dolar ile 55,6 milyar dolar olan hedefin altında kaldı. Orta Vadeli Programa göre, bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamı ile ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. 2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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