Türk Dünyası Arabulucular Birliği Kuruldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Dünyası Arabulucular Birliği'nin hayata geçtiğini belirtti.

Birliğin, Türkiye başta olmak üzere Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerde faaliyette bulunan arabulucular arasındaki mesleki diyalogları artırmayı, geliştirmeyi ve iş birliğini sağlamayı amaçladığını aktaran Zorlu, şu ifadelere yer verdi:

"Türk Dünyası'nda ortak arabuluculuk mekanizması önümüzdeki dönemde Türk devletlerinden binlerce avukatın ve hukukçunun aynı platformda buluşmasına ve işbirliği yapmasına imkan tanıyacaktır. Nihai aşamada ise hukuki uyuşmazlıkların ortak arabuluculuk sistemimiz kapsamında çözülmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."