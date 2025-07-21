Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni Bursa'da

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bursa İl Başkanlığınca "Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni" düzenlendi.

Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirilen ve 10 ülkeden katılım ololan şölende konuşma yapan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Osmanlı payitahtı Bursa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Organizasyonun hayırlara vesile olmasını dileyen Aydın şöyle konuştu:

"Bugün burada sadece bir halk oyunu şöleninde değil binlerce yıllık Türk kültürünün, ortak hafızamızın ve kardeşliğimizin yeniden hayat bulduğu mutlu bir buluşmadayız. Türkün sazı, sözü, geçmişten bugüne taşıdığı şanlı mirasın en nadide parçalarındandır. Bizler bu gece Azerbaycan'dan Kerkük'e, Gagavuzya'dan Kosova'ya kadar uzanan gönül coğrafyamızda aynı duygularla atan yürekleri bir araya getiriyoruz. Bu sadece bir oyun değil dünyanın ayak sesidir. Unutmayalım ki kültürünü yaşatmayan milletler köksüz kalmaya mahkumdur. Biz Ülkü Ocakları olarak sadece geçmişimizi değil geleceğimizi de inşa etmenin gayreti içerisindeyiz."

Protokol konuşmalarının ardından organizasyona katılan 10 ülkenin temsilcileri performans sergiledi.

Program sonunda, protokol üyelerince katılımcılara hediye takdim edildi.

Şölene, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.