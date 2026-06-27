GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve beraberindeki personeli kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i ve beraberindeki personeli kabul etti" denildi.
Son Dakika › Politika › Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. Yılı - Son Dakika
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