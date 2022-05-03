Türk Ocakları Kırşehir Şube Başkanı Doğan: "Türkçülük fikrini önemseyen abide şahsiyetlerin düşünceleri yaşayacak" - Son Dakika

Türk Ocakları Kırşehir Şube Başkanı Süleyman Doğan, 3 Mayıs Türkçülük günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "78 yıl önce, Türk Milliyetçiliği fikrini benimseyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet varlığı için bu fikri anlamlandıran abide şahsiyetler, dönemin kötü zihniyetine karşı haklı ve meşru bir şekilde itiraz etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde ilk kez bir fikir hareketi siyasi zihniyete karşı koymuş ve bugün bizlerin var oluş sebebi olan Türk Milliyetçiliği fikrinin tohumlarını ekmiştir. Abide şahsiyetlerin düşünceleri yaşatılacaktır" dedi.

İfade özgürlüğü içerisinde meşru ve haklı sebeplerin olduğunu aktaran Doğan, "İfade özgürlüğü çerçevesinde, meşru ve haklı sebeplerle görüşlerini açıklayan, fikirlerini ifade eden ve bu düşüncelerini vücut bularak eylemleştiren abide şahsiyetler, dönemin siyasi zihniyetleri tarafından susturulmaya ve korkutulmaya çalışılmıştır. Tüm baskı ve sindirme operasyonlarına rağmen boynunu eğmeyen Türkçülük fikrini özümsemiş abide şahsiyetlerin eylemleri, bugün Türk Milliyetçiliği fikrinin özümsenmesi ve var olması açısından da bir dönüm noktası olmuştur. Dönemin siyasetçileri ve şartları her ne kadar bu abide şahsiyetlerin karşısında olsalar da Alparslan Türkeş olmak üzere, Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sancar, Reha Oğuz Türkkan ve birçok abide şahsiyet Türk Milleti tarafından hayırla ve minnetle yad edilmektedir" diye konuştu. - KIRŞEHİR