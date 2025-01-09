Türk savaş gemilerini görünce harekete geçtiler - Son Dakika
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Politika

Türk savaş gemilerini görünce harekete geçtiler

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni gemi inşa programını açıklaması, Doğu Akdeniz'deki dengeleri etkileyen önemli bir gelişme oldu. Bu hamle, bölgedeki jeopolitik zorlukları derinleştirerek Yunanistan'ın da savunma kapasitesini artırmaya yönelik planlarını hızlandırmasına yol açtı.

09.01.2025 16:40  Güncelleme: 17:41
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Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Kasım ayında parlamentoya sunduğu planda, Yunan Donanması'nın 2035 yılına kadar 16 ana gemiden oluşan modern bir filo oluşturmayı hedeflediğini duyurdu. Bu plan, Yunanistan'ın deniz kuvvetlerini modernize etme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

S SINIFI FIRKATEYNLERİN EMEKLİLİĞİ VE YENİ ALIMLAR

Yunan Donanması, yaklaşık 50 yıldır kullanılan S sınıfı fırkateynlerin ömrünün sonuna yaklaştığını vurguladı. Bu durum, Yunanistan'ı mevcut gemi envanterini yenilemeye zorluyor. Bu bağlamda, Yunanistan halihazırda dördüncü bir FDI Belharra fırkateyni satın almak için çalışıyor ve aynı zamanda dört MEKO sınıfı fırkateynin modernizasyonunu planlıyor.

AVRUPA VE ABD'DEN ALTERNATİF SEÇENEKLER

Yunan Donanması, Avrupa Korvet Programı (MMPC) ve Amerikan Constellation sınıfı fırkateynleri değerlendirmeye almış durumda. Ancak bu projelerin henüz başlangıç aşamasında olması ve üretime başlamalarının on yıl sürebileceği belirtiliyor. Bu durum, Yunanistan'ın kısa vadede daha somut adımlar atması gerektiğini gösteriyor.

TÜRK DONANMASI'NIN ATILIMLARI

Türk Donanması ise kısa süre önce üç önemli savaş gemisinin inşasına başlandığını duyurdu: bir denizaltı, bir uçak gemisi ve bir destroyer. Bu girişim, Türkiye'nin deniz kuvvetlerini güçlendirme yönünde attığı kararlı adımları ortaya koyuyor ve bölgedeki askeri rekabeti daha da kızıştırıyor.

Türk savaş gemilerini görünce harekete geçtiler

Ekonomi Türkiye, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Türk savaş gemilerini görünce harekete geçtiler - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Yalçın:
    haberin başlığa bak içeriğine bak boşhaber.com ve koyunlarınhaneri.com 36 56 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hiç umurunda değil 14 41 Yanıtla
  • Mahir Tunç:
    yunanın tasmasını tutan abd ve ab bizimkilerden daha iyisini onlara ücretsiz gönderir bize saldırmaları karşılığında 2 4 Yanıtla
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