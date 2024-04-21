Türk ve Yunan Askeri Heyetleri Atina'da Buluştu

Politika

Türkiye'yi temsilen Atina'ya gelen 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül ve beraberindeki askeri heyet ile Türkiye'nin Atina Askeri Ataşesi Topçu Albay Ali Aktemur, Yunanistan 31'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Türkiye ile Yunanistan her alanda güven tazeliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'yi temsilen Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gelen 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül ve beraberindeki askeri heyet ile Türkiye'nin Atina Askeri Ataşesi Topçu Albay Ali Aktemur'un Yunanistan 31'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını (Ferecik) ziyaret ettiği belirtildi. - ATİNA