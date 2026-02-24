Türkçe'nin Avrupa'da Akreditasyonu İçin Adım - Son Dakika
Türkçe'nin Avrupa'da Akreditasyonu İçin Adım

24.02.2026 18:54
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Türkçenin Avrupa'da akredite edilmesi için başvuru yapacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, "Bakanlığımız Avrupa'da okutulan Modern Diller Merkezine üyelik başvurusunu yapacaktır. Böylelikle Türkçenin Avrupa'da akreditasyonu söz konusu olacaktır." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük başkanlığında toplandı.

Bölük, toplantının başında yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanındaki 7 milyonu aşkın Türk vatandaşının Türkiye'nin küresel vizyonunun en güçlü insan kaynağı ve gönüllü elçileri olduğunu belirterek, onların ana vatanla bağlarını korumanın milli hizmet ve görev olduğunu söyledi.

Toplantının ana eksenini eğitim politikalarının oluşturduğunu dile getiren Bölük, yurt dışında yaşayan Türklerin asimilasyonuna karşı en güçlü kalkanın eğitim ve ana dil olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme, 13 ülke, 65 kurum, 702 öğretmen ve 13 bin öğrenciyle eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Türkçe ve Türk kültürü derslerini kapsayan "Ülkem Yanımda" başlıklı dijital eğitim platformu ile 11 ülkede, 110 öğretmenle yaklaşık 2 bin 300 öğrenciye ulaştıklarını söyleyen Akçeşme, "Gün geçerek bu ağı büyütüyoruz." dedi.

"1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun" kapsamında yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla mecburi hizmet karşılığında lisansüstü düzeyde öğrenim görmek için yurt dışına burslu öğrenci gönderilen programa ilişkin Akçeşme, şunları kaydetti:"

"Şu an 43 ülkede 2 bin 500'ün üzerinde bursiyerimiz var. Bu yıl da nasip olursa 800 civarında öğrencimiz bu programa dahil olacaklar, sınav süreçleri devam ediyor. Dünden bugüne bazı 1416'larımızı paylaşalım. Yüzlercesi, binlercesi var ama herkesin tanıdığı, ön plana çıkan isimlere yer verdik: Adnan Kahveci, Ahmet Taner Kışlalı, Fuat Oktay, Bakanımız Mehmet Bey, Suat Hayri Ürgüplü, Cemal Reşit Rey, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Sabahattin Ali, Suut Kemal Yetkin."

Akçeşme, "Türkiye'deki TEKNOFEST heyecanını hem çeşitli ülkelerdeki soydaşlarımızla hem de 'gönül coğrafyası' diye adlandırdığımız coğrafyadaki öğrencilerle paylaşmak büyütmekle alakalı bir gayretimiz olacak." dedi.

"8 ülkede 45 bin 925 öğrenciye Türkçe ve Türk kültürü dersi veriliyor"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, yurt dışında verilen Türkçe ve Türk kültürü dersleriyle ilgili Komisyon'u bilgilendirdi.

Ökten, 8 ülkede, 766 öğretmenle 45 bin 925 öğrenciye Türkçe ve Türk kültürü derslerinin verildiğini aktararak, "Bakanlığımız Avrupa'da okutulan Modern Diller Merkezine üyelik başvurusunu yapacaktır. Böylelikle Türkçenin Avrupa'da akreditasyonu söz konusu olacaktır." dedi.

Almanya'nın belirli bölgelerinde Türkçenin köken dil olarak kabul edilmediğini söyleyen Ökten, "Köken dil olarak kabul edilmesi demek, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı ile (CEFR) uyumlu bir şekilde ölçme değerlendirilmesinin yapılabilir ve okuldaki karnelere işlenebilir olması demek. İnşallah hem Bakanlık olarak hem de desteğinizle Avrupa'da özellikle karne notu olarak Türkçenin kabul edilebilirliğini artırmamız önemli." ifadelerini kullandı.

Ökten, bir dil öğrenme uygulaması olan Duolingo'nun yerli ve milli platformunun yapıldığını belirterek, "DİLİM' diye, şu anda İngilizce olarak sunumda, herkes erişebilir. İkinci dil de Türkçe olacak inşallah. Dört dil becerisi üzerinden DİLİM Türkçe de kullanıcılarla, öğrencilerimizle, talep edenlerle buluşacak." dedi.

Bakanlık temsilcileri daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Politika, Kültür, Son Dakika

