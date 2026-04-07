Türkçe Becerisi Gelişiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımızın Türkçeyi kullanma becerilerinin gün geçtikçe geliştiğini görüyoruz. Birkaç yıl içerisinde çocuklarımız bizden çok daha iyi Türkçe konuşacak ve kendilerini daha iyi ifade edecekler." dedi.

Bakan Tekin, Gaziantep Öğretmenevi'nde düzenlenen "Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi 5. Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, hükümetin eğitime büyük önem verdiğini belirtti.

Türkiye'de son yıllarda derslik sayısındaki artışa dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"2002-2003 eğitim öğretim yılında Türkiye'de yaklaşık 350 bin derslikte eğitim veriliyordu. Bunun yaklaşık yarısının deprem ya da benzer sebeplerle ömrünü tamamladığını düşündüğümüzde o dönemden kalan derslik sayısının 150 bin civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bugün ise 750 bin dersliğimiz var. Bu da derslik sayısının yaklaşık 5 kat arttığını gösteriyor. Aynı durum insan kaynağı açısından da geçerli. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının azaltılması hedefi doğrultusunda bu süreçte yaklaşık 830 bin öğretmen ataması yapıldı. Bu göstergeler itibarıyla uluslararası standartlara ulaştık."

Tekin, öğrencilerin gramer kurallarını test yöntemiyle öğrenmesine dayalı sistemden uzaklaştıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklarımızın Türkçeyi kullanma becerilerinin gün geçtikçe geliştiğini görüyoruz. Birkaç yıl içerisinde çocuklarımız bizden çok daha iyi Türkçe konuşacak ve kendilerini daha iyi ifade edecekler. Ana dil becerisi son derece önemli. Çocuklarımızın yabancı dil becerilerini bile ana dil becerileri belirliyor. Kendi ana dilinde gündelik hayatta 100 kelimeyle konuşan bir çocuk, 500 kelimeyle konuşmayı nasıl başarabilir? Bu nedenle yabancı dil dahil, matematik okuryazarlığından diğer akademik alanlara kadar başarının temel şartı, ana dil becerilerinin istenilen düzeye çıkarılmasıdır."

Programa, Vali Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı.