Türkçe Geçme Notu 70'e Çıkarıldı - Son Dakika
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Politika

Türkçe Geçme Notu 70'e Çıkarıldı

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı derslerinin geçme notunu 70'e yükseltti.

19.12.2024 12:47
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Bakan Tekin: "Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin geçme notunu 70'e çıkardık"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ana dil derslerine verdikleri öneme dikkati çekerek, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin geçme notunun 70'e çıkarıldığını hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 7. Büyük Buluşması" programına katıldı. Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, Türkçe ile ilgili çok kapsamlı bir süreç başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dil becerilerinin klasik ya da test sınavları ölçülme ilkesinden vazgeçip dört temel beceri üzerinden hem Türkçe hem Türk Dili Edebiyatı derslerinin değerlendirilmesi sürecini başlattık. Biraz tartışmalı oldu ama her iki derste de geçme notunu 70'e çıkardık. Diğer derslerde farklı olarak. Bu projeksiyonu besleyecek 'dilimizin zenginlikleri', 'söz darlığımız', 'sözlük okumak özgürlüktür' gibi çok farklı projeler geliştirdik. Bu geçtiğimiz yıl uygulandı. Bu yıl da aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Biz bu ve benzeri projelerle aslında burada genel anlamda UNESCO'nun, özelde de komisyonun çalışmalarına destek olabilecek birlikte yakın çalışabilecek iş birliği alanlarımız olduğunu, ben en azından başlıklar halinde gündeme getirilmesi, çalışma daha işlevsel hale getireceğini ifade etmek için buraya geldim.

Türkçe Geçme Notu 70\'e Çıkarıldı
Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkçe Geçme Notu 70'e Çıkarıldı - Son Dakika

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