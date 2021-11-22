Türkeli-Ayancık yolu İkisu bölgesinde köprü inşaatına başlandı - Son Dakika

Sinop'un Türkeli ile Ayancık ilçelerini birbirine bağlayan ve 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle bir bölümü yıkılan İkisu Köprüsü yerine yapılacak yeni köprünün inşaatına başlandı.

11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle iki ilçeyi birbirine bağlayan İkisu Köprüsü'nün bir bölümünün yıkılması nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söz konusu bölgede yeni köprünün inşası için çalışmalar başlattı.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, 11 Ağustos'ta aşırı yağışların sonucunda meydana gelen sel afeti nedeniyle oluşan hasarların kısa sürede onarılarak, normal hayata dönüldüğünü, afet bölgelerinde mevcut eksikliklerin giderilmesi noktasında çalışmaların hızla devam ettiğini hatırlattı.

Bu kapsamda, İkisu bölgesinde yeni köprünün yapımı için ihale sürecinin tamamlanarak çalışmaların başladığını belirten Maviş, şöyle konuştu:

"İkisu bölgesinde yeni köprünün inşa edilmesi için 07 Eylül 2021 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 08 Ekim 2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İkisu köprüsü proje hazırlıkları tamamlanmış olup, çalışmalara başlanmıştır. An itibariyle 20 kadar fore kazığın çakıldığı çalışmalar son sürat devam etmektedir." - SİNOP