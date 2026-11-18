AK Parti Türkeli Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Tayyip Erdoğan atandı. Atamayı AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Recep Samet Çetin duyururken, yeni başkana başarı dileklerini iletti. Önceki dönem başkanı Muhammed Aydın'a da görev süresince yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

AK Parti Türkeli teşkilatında Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde değişikliğe gidildi. Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Tayyip Erdoğan atanırken, atama AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Recep Samet Çetin tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. İlçe Başkanı Recep Samet Çetin, yeni görevlendirmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Türkeli Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirildiğini belirterek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Tayyip Erdoğan ismi dikkat çekti

Atama haberinin dikkat çeken ayrıntılarından biri de yeni başkanın adı oldu. AK Parti Türkeli Gençlik Kolları Başkanlığına getirilen Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyor.