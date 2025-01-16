Türkiye Adalet Akademisi Teklifi Kabul Edildi

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye Adalet Akademisi'ne ilişkin teklif görüşüldü ve görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi.

Kabul edilen teklife göre, Adalet Akademisi'nde uzmanlık alanına göre eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulacak. Akademi, hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim planlarını hazırlayacak ve uygulayacak. Talepleri halinde noterler ve avukatlar ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere yönelik eğitim programları da hazırlayacak.

Türkiye Adalet Akademisi, hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda uzmanlık ve sertifika programları ile kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyecek, bilgi bankası ve kütüphane kuracak.

Başkanlık, eğitim müfredatını, yıllık eğitim ve stratejik plan taslakları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayacak. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin, verimli ve yeknesak şekilde yürütülmesine ilişkin standartların belirlenmesi için eğitim kuruluna önerilerde bulunacak, eğitim materyallerini hazırlayacak olan başkanlık, akademide görev yapanların atama, nakil, görevlendirme, özlük işlemlerini yürütecek.

Akademi başkanı, akademiyi yönetecek, temsil edecek, akademinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlayacak ve bu konuda gerekli tedbirleri alacak.

Daire başkanları, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş hakim ve savcılar arasından, adalet bakanınca atanacak ve akademi başkanı tarafından belirlenen iş bölümüne göre görev yapacak.

18 kişiden oluşan bir eğitim Kurulu olacak.

Eğitim kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alacak.

Eğitim kurulu, eğitim müfredatı ve yıllık eğitim plan taslaklarını onaylayacak.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin, verimli ve yeknesak şekilde yürütülmesine ilişkin standartları belirleyecek olan eğitim kurulu, akademinin stratejik planını kabul edecek ve takibini yapacak, akademi mevzuatıyla ilgili görüş ve önerilerde bulunacak. - ANKARA