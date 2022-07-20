Türkiye-Azerbaycan arasında sosyal hizmetler alanında iş birliği artıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, zaptla birlikte teknik çalışmaların resmiyete dönüştürüldüğünü belirterek, "Çok önemli hizmetler üreteceğimize inanıyorum" dedi.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, temaslarını sürdürüyor. Bakan Yanık, Azerbaycanlı mevkidaşı Sahil Babayev ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

"Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiler tarife ihtiyacı olmayacak kadar köklü, samimi, yakın ve güçlü"

İmza töreninden sonra konuşan Bakan Yanık çok önemli bir iş birliğini yazılı hale getirdiklerini ifade ederek, "Bugün bu iş birliğini burada bir imzaya dönüştürmüş olmaktan fevkalade mutluyum. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiler tarife ihtiyacı olmayacak kadar köklü, samimi, yakın ve güçlüdür. Ancak bu tarihten gelen doğal iş birliğini geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Şuşa Beyannamesi ile uluslararası platformda da bir resmi belgeye dönüştürdük. Gerek Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin bakanlığı gerek Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bakanları olarak bizler Şuşa Beyannamesi'nin gereği olarak bakanlıklarımız ölçeğinde yapmamız gereken çalışmaları, yapabileceğimiz çalışmaları, hizmetleri karşılıklı olarak müzakere etmek, birbirimizle dayanışma ilişkilerimizi geliştirmek, güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Nitekim bu anlamda bizim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Azerbaycan'da muadili ortak çalışma alanlarımız olan iki mevkidaşımız var, birisi sayın Babayev, bir diğeri de bildiğiniz üzere Çocuk ve Aile İşlerinden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı olarak Sayın Bahar Muravoda. Her iki mevkidaşımız da her iki birimle de bugüne kadar teknik anlamda çalışmalarımızı sürdürdük, kendi alanlarımızla alakalı hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

"Çok geniş bir çerçevede çalışmalarımızı önümüzdeki süreçte de sürdüreceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan iş birliğine dair mutabakat zaptının yapılan teknik çalışmaların resmiyete dönüştürülmesi olduğunu belirten Yanık, "Çok önemli hizmetler üreteceğimize inanıyorum. Azerbaycan ve Türkiye'nin o etle tırnak kadar yakın olan ilişkisinin bundan sonra bakanlıklarımızın görev alanındaki çalışmalarda ki bunlardan en önemlisi koruyucu aile hizmetinin geliştirilmesi. Türkiye'de bu anlamda çok saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürüyen ve oldukça önemli mesafe aldığınız bir koruyucu aileye hizmetimiz, çalışmamız var. Yine çocuk alanında diğer çalışmalarımız, yine Emek Nazırlığının görev alanında olan sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başlığımızla alakalı olmak üzere çok geniş bir çerçevede çalışmalarımızı önümüzdeki süreçte de sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Dolu dolu gerçekleştirdiğimiz bir çalışma süreci devam ediyor"

Misafirperverliğinden dolayı Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev'e teşekkür eden Yanık, "Son derece kardeşçe karşılamasından ve ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan ziyaretimiz dün biliyorsunuz başladı. Sayın Cumhurbaşkanının kabulü, Milli Meclis Başkanı'mızın kabulü, mevkidaşımız Sayın Muradova ile yaptığımız teknik çalışmadan sonra bugün de bu protokolün imzasıyla devam eden, yarın da inşallah Şuşa'yı ziyaretimizle devam edecek olan yoğun, hem teknik anlamda çok içeriği dolu, hem de bizim açımızdan duygusal anlamda son derece dolu dolu gerçekleştirdiğimiz bir çalışma süreci devam ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanlığı ile beraber önümüzdeki süreçte protokol çerçevesinde yapacağımız çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını, şimdiden toplumlarımıza güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ülkelerimizdeki olumlu tecrübeleri birbirimizle paylaşacağız, ortak projeler gerçekleştireceğiz"

İmzalanan belgenin iş birliğinin güçlendirilmesine katkılar sağlayacağını belirten Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev, "Bugün Türkiye'nin büyük tecrübesi var. Kendi ülkelerimizdeki olumlu tecrübeleri birbirimizle paylaşacağız ve ortak projeler gerçekleştireceğiz. Bugün Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri her alanda gelişiyor. Sosyal hizmetler, sosyal güvenlik alanında da bu ilişkileri dinamik olarak geliştireceğiz. Bugün anlaştığımız konular, temelini attığımız iş birliğinin yeni formatı her birimiz için olumlu sonuçlar doğuracaktır ve ortak projelerimiz daha da artacaktır" dedi.

Mutabakat zaptının içeriği

Mutabakat zaptı engelli ve yaşlı, çocuk ve kadınlar, savaşta engelli olan kişiler, gaziler ve şehit ailelerinin sosyal refahı için projeler geliştirmesini, bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını, çocuk koruma hizmetlerinin geliştirilmesini, ailelere, engellilere, yaşlılara ve çocuklara sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesini ve verimliliğinin arttırılmasını kapsıyor.

Yarına kadar Azerbaycan'da temaslarını sürdürecek olan Bakan Yanık, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı da ziyaret edecek. - BAKÜ