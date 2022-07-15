Türkiye Berlin Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
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Türkiye Berlin Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz şehitleri anıldı

15.07.2022 21:56

- Türkiye Berlin Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz şehitleri anıldı Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Türkiye Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıldönümünde 15 Temmuz şehitleri anıldı.

- Türkiye Berlin Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz şehitleri anıldı

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Türkiye Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıldönümünde 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Türkiye Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi. Tören, 15 Temmuz şehitleri için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Tören çerçevesinde, şehitlerimizin ruhu için Kur'an-ı Kerim okunurken, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir belgesel film gösterisi yapıldı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen törende yaptığı konuşmada, yurtdışında FETÖ terör örgütüne karşı yürütülen mücadeleyi anlattı. Büyükelçi Şen konuşmasında, bugüne kadar 45 ülkede FETÖ terör örgütü ile bağlantılı olan kursların faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen sonlandırıldığını, 20 okulun Türkiye Maarif Vakfına devredildiğini söyledi. Türkiye'nin yurtdışında FETÖ terör örgütüne karşı baskıyı artırdığının altını çizen Şen, "Örgütün yurtdışı yapılanmasında ve manevra alanında daralma yaşanmış ve yaşanmaktadır. Gözle görülür bir bozulma yaşanırken örgüt, halkla ilişkiler ve lobi imkanlarını kullanarak asılsız haberler üzerinden mağduriyet hikayesi oluşturmaya, medyada görünür olmaya, Türkiye'ye düşman çevrelerle işbirliğini güçlendirmeye gayret etmektedir. FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasıyla mücadelemiz şüphesiz kararlılıkla sürecektir" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen'in konuşmasından sonra Türkiye'den gelen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula konuklara şiir okudu.

Törenin ardından ziyaretçiler, Büyükelçilik binasında yer alan 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili fotoğraf sergisini gezdi.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Berlin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Berlin Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

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