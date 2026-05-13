Türkiye, Bosna Hersek'e Destek Vurgusu

13.05.2026 15:35
Cevdet Yılmaz, Bosna Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine desteğimizi güçlü şekilde sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir, Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic de yer aldı.

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'le ilişkilerimiz diplomatik bağların ötesinde, tarihi ve kültürel bir ortaklık ve kardeşlik hukukuna dayanmaktadır. Türkiye olarak Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine desteğimizi güçlü şekilde sürdürüyoruz. Uluslararası toplum nezdinde gerçekleştirdiğimiz tüm temaslarımızda da bu hassasiyetimizi dile getirmeye devam ediyoruz. Dost ve kardeş Bosna Hersek'in barış, istikrar ve refahı için dayanışma içinde olmaya ve diyalog ve ortak akıldan yana olan her çözümü desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
