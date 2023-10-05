Türkiye'de Yasal Olarak Kalıcı Olan Yabancı Sayısı 4 Milyonu Aştı - Son Dakika

Türkiye'de Yasal Olarak Kalıcı Olan Yabancı Sayısı 4 Milyonu Aştı

Türkiye\'de Yasal Olarak Kalıcı Olan Yabancı Sayısı 4 Milyonu Aştı
Son Güncelleme: 05.10.2023 13:37

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros'un TBMM'de yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de yasal olarak kalıcı olan yabancı sayısı 4 milyon 741 bin 115'e ulaştı. Bu sayının yaklaşık yüzde 70'ini geçici koruma altındaki Suriyeliler oluştururken, ülkemize öğrenim, turizm, çalışma, yatırım, ticaret gibi amaçlarla gelenler ise ikamet veya çalışma izni ile kalmaktadır. Ağustos 2023 itibariyle ise 32 milyon 525 bin 92 yabancı ülkemize yasal olarak giriş yapmıştır.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros: (TBMM'de) 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle; Ülkemizde yasal kalıcı olan 4 milyon 741 bin 115 yabancı bulunmaktadır. Bunların yaklaşık yüzde 70'inin geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler oluşturmakta olup hali hazırda 3 milyon 279 bin 152 Suriyeli geçici korunma altındadır. Ülkemize öğrenim, turizm, çalışma, yatırım, ticaret gibi amaçlarla gelmiş 1 milyon 174 bin 13 yabancı ise ikamet veya çalışma izni ile kalmaktadır. Ülkemizde uluslararası koruma kapsamında 287 bin 950 yabancı bulunmaktadır. 2023 yılı Ağustos ayı itibariyle 32 milyon 525 bin 92 yabancı ülkemize yasal olarak giriş yapmıştır.

Kaynak: DHA

Atilla Toros, Eylül, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'de Yasal Olarak Kalıcı Olan Yabancı Sayısı 4 Milyonu Aştı - Son Dakika


Son Dakika
14:04 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü yazar Jon Fosse kazandı
13:58 Paris Moda Haftası'na katılan Adriana Lima'yı otelde tahtakurusu ısırdı
13:26 Acılı anne, kızının tatili olduğunu düşündüğü damadının dizlerine kapanıp feryat etti
12:42 Ankara'da kömür madeninde göçük: 15 işçi yaralandı
12:33 Turizm amaçlı kiralanan konutlara 100 gün sınırlaması geliyor
12:23 Türkiye'den terörle arasına mesafe koymayan ülkelere rest: Üzerine alınan tedbirini alsın
11:55 Bakanlık düğmeye bastı! İşte kentsel dönüşümde 5 maddelik yol haritası
11:56 SGK'ya 1392 sözleşmeli personel alınacak
11:49 Ankara'da yangında şehit düşen itfaiye erinin, oksijen tüpünün bittiği ortaya çıktı
11:30 Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2023 14:24:43. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de Yasal Olarak Kalıcı Olan Yabancı Sayısı 4 Milyonu Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement