Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesaplarından videolar yayınlayıp, canlı bağlantılar açmaya devam ediyor. Sarıgül'ün açtığı son bağlantıda yaşananlar ise sosyal medyada gündem oldu.
Sarıgül'ün ziyaret ettiği ilçelere ve uzun süreden bu yana il olmayı bekleyen ilçelere iktidar olmalarının ardından il statüsü vaadi verdiği biliniyordu ancak Sarıgül bu sefer ciddi bir hataya düştü.
Sarıgül, 20 Nisan 1924'ten bu yana zaten ilk statüsünde bulunan Çorum'un il olması gerektiğini söyleyerek sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. Konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.
Son Dakika › Politika › Mustafa Sarıgül'den kahkahaya boğan Çorum gafı! Videoyu izleyenler duyduklarına inanamadı - Son Dakika