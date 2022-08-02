TDP Genel Başkanı Sarıgül Çankırı'da cezaevi önünde "af" çağrısını yineledi - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül Çankırı'da cezaevi önünde "af" çağrısını yineledi

02.08.2022 14:37
TDP Genel Başkanı Sarıgül Çankırı'da cezaevi önünde "af" çağrısını yineledi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çankırı'da "af" çağrısını yineledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çankırı'da "af" çağrısını yineledi.

Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yapan Sarıgül, 9 Nisan'da af çağrısında bulunduğunu, çağırının siyasi değil vicdani bir çağrı olduğunu söyledi.

Vatana, bayrağa, toprağa karşı işlemiş suçların, kadın cinayetleri, çocuklarla ilgili taciz ve uyuşturucu baronlarının bu çağrıların dışında olduğunu vurgulan Sarıgül, "Anneler için affet Türkiye'm, babalar için affet Türkiye'm, çocuklar için affet Türkiye'm. Özellikle şu anda yaşı 80'in üzerinde olan yaşlı büyüklerimiz var, raporlarını alan yaşlı büyüklerimiz var. Onlar şu anda bir şefkat beklemekte, bir merhamet beklemekte. Benim vicdanlı devletim, benim merhametli devletim inanıyorum ki bu kader mahkumlarına da kollarını açacaktır. Bizim devletimiz büyük devlettir. Bizim devletimiz affedici bir devlettir. İnanıyorum ki 250 bin kader mahkumunun bu isteğini parlamento duyacaktır. ve bir an önce 250 bin kader mahkumu inşallah anneleriyle, babalarıyla, evlatlarıyla kavuşacaktır, kucaklaşacaktır." dedi.

Yerli araba TOGG hakkında da değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, "TOGG Türkiye'nin gururudur. TOGG yüzde 80 yerli montajlı, Türkiye'mizin ilk arabası olacak. İnşallah ilerde de yüzde yüzü yerli olacak. O nedenle Alman, Fransız, İtalyan, İngiliz arabalarına güle güle, hoş geldin TOGG. Sayın Bakan'dan da ricam, TOGG çıktıktan sonra bütün kamu kurum ve kuruluşlarında yabancı arabalara teşekkür edelim yerli arabamız TOGG'u kullanalım. Ben de TOGG çıkar çıkmaz TOGG'u kullanmaya devam edeceğim. O nedenle yerli arabamız TOGG, hoş geldin TOGG." diye konuştu.

Altılı masa hakkındaki bir soru üzerine ise Sarıgül, şunları dile getirdi:

"Altılı masa için bir şey söylemek bana düşmez ama Türkiye masalara mahkum değildir. Türkiye iki ittifaka mahkum değildir. Türkiye her zaman demokrasi içinde alternatif üretir. Siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği her zaman yapılmalıdır. Bu demokrasinin önemli bir göstergesidir. Türkiye Değişim Partisi olarak bayrağına, toprağına bağlı, bismillah diyerek inançlarına saygı gösteren, Türkiye'mizi ileri demokratik, medeni ülkeler seviyesine taşıyacak o ittifakların her zaman kurulmasında fayda vardır."

Sarıgül, basın açıklamasının ardından Atatürk Bulvarı üzerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

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Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Çankırı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül Çankırı'da cezaevi önünde 'af' çağrısını yineledi - Son Dakika

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