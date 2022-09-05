Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi

05.09.2022 16:08
Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidara gelmeleri durumunda öğretmen maaşını artıracaklarını belirterek, "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenler arasındaki farklılıkları kaldıracak, hepsini kadroya alacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Okulların haftaya açılacağını, ailelerde okul telaşının başladığını belirten Sarıgül, kırtasiye, çanta, forma, ayakkabı fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 150-200 arttığını, açlık sınırının 1400 lira altında alan asgari ücretlinin bu yükün altından kalkamayacağını söyledi.

Yapılan bir araştırmaya göre, toplumun sadece yüzde 17'sinin eğitim sisteminin iyi olduğunu düşündüğünü aktaran Sarıgül, 20 yıldır kesintisiz iktidar olan AK Parti'nin, eğitim sistemini değiştirecek yapısal reformlar yapmadığını savundu.

"ŞİMDİ ÖĞRETMENLERİMİZİ SINAVA TABİİ TUTACAKLAR"

Sınav sistemiyle "defalarca oynandığını" ifade eden Sarıgül, "Eğitim sistemimizi sınav baskısından kurtarmak yerine bir sınav daha icat ettiler. Şimdi öğretmenlerimizi sınava tabi tutacaklar. Buradan ülkeyi yönetenlere sesleniyorum, yapmanız gereken 30 yıllık bir öğretmeni sınava sokmak değil, önünde ceketinizi iliklemektir." dedi.

ÖĞRETMENLERE BÜYÜK VAATLER

Türkiye Değişim Partisi iktidarında öğrencileri, özgüveni yüksek, bilim ve teknolojiyi rehber edinen, üretimden ve yaratıcılıktan yana olan bireyler olarak yetiştireceklerinin altını çizen Sarıgül, şöyle konuştu:

"Mesleki eğitime önem verecek, ara eleman ihtiyacını karşılayacağız. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayacağız. Parası olan iyi okullarda okusun, parası olmayan nerede okursa okusun anlayışını bizim vicdanımız kaldırmaz. Kız çocuklarının eğitimini teşvik edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığının bütçesini artıracağız. Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki eksikleri gidereceğiz. Öğretmen maaşlarını yoksulluk sınırının üstüne çıkaracağız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenler arasındaki farklılıkları kaldıracak, hepsini kadroya alacağız. Atanamayan öğretmenlerin hepsini bir yıl içinde atayacağız."

YORUMLAR
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Parlamentoda ki tüm siyasi partileri, mültecilerin AB'ye üye ülkelere eşit dağıtılması için iktidara destek vermeye davet... TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Parlamentoda ki tüm siyasi partileri, mültecilerin AB'ye üye ülkelere eşit dağıtılması için iktidara destek vermeye davet...
Kaynak: AA

Öğretmenler Günü, Mustafa Sarıgül, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi - Son Dakika
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