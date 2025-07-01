Türkiye'den ABD'nin Suriye Açılımına Destek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "ABD Yönetiminin, Suriye Hükümeti ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki güçlü iradesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların bir bölümünün kaldırılması hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Yönetiminin, Suriye Hükümeti ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki güçlü iradesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çerçevede, Suriye'ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir. Türkiye, Suriye'nin yeniden imarına gerek kamu gerek özel sektör aracılığıyla katkıda bulunmaya bölgesel ve uluslararası paydaşlarla birlikte devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA