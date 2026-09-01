Türkiye'den Yunanistan'a 3 İade Dosyası: Bayğara, Sorguç ve Yeşildağ için Adım Atıldı, AİHM Kararı Bekleniyor

RAMAZAN BAYĞARA DOSYASI GÜNDEME GELDİ

Görüşmeye ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamaya göre; Bakan Gürlek, görüşmede Türkiye'nin Yunanistan'dan iadesini talep ettiği Ramazan Bayğara, dosyasını gündeme getirdi. 'Bayğaralar' suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Ramazan Bayğara'nın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'kasten öldürme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranırken Yunanistan'da yakalandığını hatırlatan Bakan Gürlek, Türk adli makamlarının Bayğara'nın iadesini talep ettiğini söyledi. Yunan makamlarınca kabul edilen iade kapsamında Bayğara'nın 31 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye'ye teslim edilmesinin planlandığını belirten Bakan Gürlek, teslim işleminin hemen öncesinde bulunduğu ceza infaz kurumunda meydana gelen olaylar ve yangın nedeniyle işlemin gerçekleştirilemediğini ifade etti. Bayğara'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvuru nedeniyle iade sürecinin daha sonraya ertelendiğine ilişkin bilgi aldıklarını kaydeden Bakan Gürlek, iadenin en kısa sürede gerçekleştirilmesini beklediklerini kaydetti.

NEDİM SORGUÇ'UN İADESİ İSTENDİ

Bakan Gürlek, Nedim Sorguç'un da 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama' suçlarından kırmızı bültenle arandığını belirtti. Sorguç'un 20 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye'ye teslim edilmesinin kararlaştırıldığını aktaran Bakan Gürlek, AİHM'e yapılan başvuru nedeniyle teslim işleminin gerçekleşmediğini söyledi. Adalet Bakanı Gürlek, söz konusu suç örgütlerinin Türkiye'deki yapılanmaları ve özellikle gençleri hedef alan faaliyetleri dikkate alındığında suç örgütü mensuplarının Türkiye'ye iadelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

ALİ YEŞİLDAĞ İÇİN İADE TALEBİNDE BULUNULDU

Türkiye'nin iadesini talep ettiği Ali Yeşildağ dosyasını da gündeme getiren Bakan Gürlek, Yeşildağ hakkında 'kasten öldürme' ve 'silahla birden fazla kişiyle yağma' suçlarından iade talebinde bulunulduğunu belirtti. Bakan Gürlek, bu kişinin de Türkiye'ye teslim edilmesinin önem taşıdığını ifade ederek, Yunan makamlarından iş birliği talebinde bulundu.

'SUÇ ÖRGÜTLETİ YENİ YÖNTEMLER KULLANMAKTADIR'

Ayrıca görüşmede organize suç örgütlerinin uyuşturucu ticareti ve kara para aklamadan kasten öldürme, yağma ve tehdide kadar birçok suçu örgütsel yapı içerisinde işlediklerini ifade eden Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Özellikle sınır aşan organize suçlarla mücadele, ülkelerimiz açısından giderek daha fazla önem kazanan ortak bir alan haline gelmiştir. Günümüzde suç örgütleri geleneksel yapılanmaların ötesine geçerek teknolojik imkanlardan ve sosyal medya platformlarından yararlanmakta, özellikle gençleri suç faaliyetlerine dahil etmek için yeni yöntemler kullanmaktadırlar. Bu yapılar uyuşturucu ticaretinden, kara para aklamaya, kasten adam öldürmeden, yağma, tehdit gibi suçlara kadar uzanan çeşitli suç faaliyetlerini örgütsel bir yapı içerisinde gerçekleştirmektedirler."

'İŞ BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ'

Bu kapsamda 81 ildeki 75 ağır ceza merkezi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konusunda genelge gönderdiklerini belirten Bakan Gürlek, "Bu örgütlerin uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerdeki yapılanmaları bu mücadelenin ulusal sınırlarının ötesinde de yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Söz konusu suç örgütlerine ilişkin yapılar yalnızca ülkemiz açısından değil; faaliyet gösterdikleri ülkelerin kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından da ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bu bakımdan söz konusu örgütlerle mücadelede karşılıklı olarak adli anlamda iş birliği çok önemlidir" dedi.

Bakan Gürlek, Yunanistan adli makamlarının bugüne kadar adli iş birliği alanında sağladığı destek için teşekkür ederek, Yunanistan'ın Türkiye'den talep edeceği iadeler konusunda da gerekli hassasiyetin gösterileceğini ifade etti. Bakan Gürlek görüşmenin sonunda Yunanistan Adalet Bakanı'nı 8-9 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Adalet Zirvesi'ne davet etti.

BAKAN FLORİDİS: 3 DOSYADA DA İADE KARARI VERİLMİŞTİR

Yunanistan Adalet Bakanı Floridis "Aslında bu 3 dosyada da iade kararı verilmiştir" diyerek, Yunan adli makamları tarafından iade yönünde kararlar verildiğini ve Yunan hükümetinin bu kararları onayladığını belirtti. Ramazan Bayğara ve Nedim Sorguç'un teslim işlemlerinin AİHM'den gelen geçici tedbir kararları nedeniyle gerçekleştirilemediğini aktaran Bakan Yorgos Floridis, AİHM'in vereceği kararların beklendiğini söyledi.

Yunanistan Adalet Bakanı Floridis, davet için teşekkür ederek zirveye katılmak ve ülkesini temsil etmek için çaba göstereceğini dile getirdi. Floridis, iki ülkenin ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda adli iş birliğini sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti.