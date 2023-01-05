Temel Karamollaoğlu: 6'lı masa toplantısında adaylık konusu mutlaka açılır - Son Dakika
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Temel Karamollaoğlu: 6'lı masa toplantısında adaylık konusu mutlaka açılır

05.01.2023 08:50

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yapılacak 6'lı masa toplantısına saatler kala görüşmede adaylık konusunun da açılacağını söyledi. Karamollaoğlu, "Türkiye'nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz. Altılı masadan biri de olabilir, dışarıdan da olabilir" ifadelerini kullandı.

Son olarak DEVA Partisi Genel Merkezi'nde toplanan 'altılı masa', Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun geçirdiği operasyon nedeniyle ertelenen toplantısını bugün düzenleyecek. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıda sıcak başlıklar ele alınacak.

"TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE BU KADAR GİRDİKTEN SONRA MUTLAKA KONUŞULUR"

Halk TV'den İsmail Saymaz, Karamollaoğlu'nun kendisine 'altılı masa'da ortak aday konusunu açacağını doğruladığını bildirdi. Saymaz'a konuşan Karamollaoğlu şunları söyledi: "Bu konu mutlaka açılır. Gündeme gelir. Türkiye'nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz. Altılı masadan biri de olabilir, dışarıdan da olabilir. Biz 'İlle de genel başkanlardan biri olsun' demedik. Ama 'genel başkanlar olamaz' da denmedi. Mühim olan, seçilme şansı yüksek bir aday olmalı."

"ANKETLER KILIÇDAROĞLU'NUN ŞANSININ YÜKSEK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Çoklu aday ihtimaline sıcak bakmadığını belirten Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili daha önce "Şansı yüksek" açıklaması hakkında "Anketler öyle gösteriyor. Anketlerde ileri sürülen diğer arkadaşlar da Tayyip beyin önünde gözüküyor. Kılıçdaroğlu da önde. Fakat bu konular hiç görüşülmediği için olur mu olmaz mı tarzında değerlendirme yapmayı doğru bulmadım" dedi.

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Son Dakika Politika Temel Karamollaoğlu: 6'lı masa toplantısında adaylık konusu mutlaka açılır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Temel Karamollaoğlu: 6'lı masa toplantısında adaylık konusu mutlaka açılır - Son Dakika
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