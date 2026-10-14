Türkiye ile Birleşik Krallık Ankara'da göç ve güvenlikte ortak sorumluluğu vurguladı - Son Dakika
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Türkiye ile Birleşik Krallık Ankara'da göç ve güvenlikte ortak sorumluluğu vurguladı

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Türkiye ve Birleşik Krallık İçişleri Bakanlıkları, Ankara'da 7. Stratejik Güvenlik Ortaklığı ve 4. Göç Diyaloğu toplantılarını düzenledi. Açıklamada düzensiz göçün etkili ve sürdürülebilir yönetiminde ortak sorumluluk, terör ve organize suçla mücadelede iş birliği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada, düzensiz göçün etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi konusunda ortak sorumluluk vurgulandı.

Türkiye ile Birleşik Krallık İçişleri Bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı arasında 13 ve 14 Ekim'de Ankara'da 7. Stratejik Güvenlik Ortaklığı Toplantısı ve 4. Göç Diyaloğu Toplantısı'nın düzenlendiği, toplantıların iki ülke arasındaki güçlü dostluk ve stratejik ortaklığı temel alarak güvenlik ve göç alanlarında iş birliğini derinleştirmesinin amaçlandığı aktarıldı. Toplantılarda İçişleri Bakanlıkları arasındaki ikili ilişkilerin gözden geçirildiği belirtilen açıklamada, Temmuz 2026'da imzalanan "Güvenlik ve Savunma Ortaklığı"nın iki ülke arasında güvenlik konularında iş birliğini daha da ilerletmek için sağlam bir temel oluşturduğunu bir kez daha teyit ettikleri kaydedildi. 7. Stratejik Güvenlik Ortaklığı Toplantısı'nda her iki tarafın da sınır aşan suçlarla -özellikle terör, terörün finansmanı, organize suç, her türlü kaçakçılık, siber suç ve kara para aklama- mücadeleye yönelik iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladığı ifade edildi. Ortak açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Bu tür bir iş birliği, iki ülkenin ortak güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır. 4.Göç Diyaloğu Toplantısı'nda her iki taraf da düzensiz göçün, göçmen kaçakçılığı ve diğer sınır aşan suç türleriyle giderek daha fazla bağlantılı hale geldiğini kabul etmişlerdir. Taraflar, bu zorlukların üstesinden gelmek için sınır yönetiminin ötesine geçen kapsamlı bir uluslararası iş birliği gerektiğini kabul etmişlerdir. Taraflar, düzensiz göçü etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetme konusundaki ortak sorumluluğu vurgulamışlardır. Taraflar, bu toplantıların düzenli, kurumsallaşmış ve sonuç odaklı bir diyalog mekanizmasının geliştirilmesine sağladığı katkıyı memnuniyetle karşılamışlardır. Taraflar, bir sonraki Stratejik Güvenlik Ortaklığı ve Göç Diyaloğu toplantılarının tarihlerinin karşılıklı mutabakatla belirleneceği konusunda anlaşmaya varmışlardır."

Kaynak: İHA
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