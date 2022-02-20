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Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı - Son Dakika

Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı

20.02.2022 21:41

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Tshisekedi'nin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Tshisekedi'nin huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması, Kinşasa Finans Merkezi İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı, Altyapı ve Kongo Nehri ile Kolları Üzerinde Nehir Ulaşımı Zaptı, 1083 Kilometre Uzunluğunda Otoyol İnşaatı Mutabakat Zaptı ve Demiryolu Hattı İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı" imza altına alındı.

Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı

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Türkiye, Kongo, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı - Son Dakika


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