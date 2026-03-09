Türkiye İran Büyükelçisini Çağırdı

İRAN'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah, Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak İran'dan Türkiye'ye ateşlenen balistik füze ile ilgili izahat istendi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak İran'dan Türkiye'ye ateşlenen balistik füze ile ilgili izahat istendi. Yaşanan hadiseyle ilgili 'tepki ve endişeler' iletildi.
