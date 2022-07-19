Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7'nci toplantısı başladı - Son Dakika
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Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7'nci toplantısı başladı

19.07.2022 13:32

- Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7'nci toplantısı başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyareti çerçevesinde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7'nci toplantısı Tahran'da başladı.

- Türkiye- İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7'nci toplantısı başladı

TAHRAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyareti çerçevesinde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7'nci toplantısı Tahran'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyareti sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları çerçevesinde Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katılımıyla Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7'nci toplantısı başkent Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda başladı. Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7'nci toplantısı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7'nci toplantısı başladı - Son Dakika
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