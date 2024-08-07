Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olmak için başvuruda bulundu - Son Dakika
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Politika

Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olmak için başvuruda bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusuyla ilgili önemli bir girişim olduğunu belirtti. Yılmaz, diğer ülke yönetimlerine örnek olmasını umduklarını ifade etti.

07.08.2024 19:26
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusuyla ilgili, "İsrail'in hesap vermesi açısından önemli bir girişimdir, diğer ülke yönetimlerine örnek olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye'nin Güney Afrika'nın UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olmak için bugün başvuruda bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin hazırladığı kapsamlı dosya, hukukun üstünlüğü ve İsrail'in hesap vermesi açısından önemli bir girişimdir. Atılan bu adımın diğer ülke yönetimlerine de örnek olmasını umuyoruz. İnsani değerlere, uluslararası hukuka ve kurumlara duyulan güven, bu sürecin nasıl yürüyeceği ile yakından ilgilidir. 7 Ekim'den bu yana 40 bin masum Filistinliyi katleden soykırımcı Netanyahu ve hükümetinin hak ettikleri cezaları alana kadar bu davanın takipçisi olacağız. 1967 sınırları içerisinde, toprak bütünlüğüne sahip, bağımsız bir Filistin devleti oluşana ve mazlum Filistin halkı özgür olana dek bu desteğimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olmak için başvuruda bulundu - Son Dakika

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