Türkiye, İsrail aleyhine soykırım davasına müdahil oldu

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanı Fidan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurusunun Uluslararası Adalet Divanı'na sunduklarını duyurdu.

Bakan Fidan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuzu Uluslararası Adalet Divanı'na az önce sunduk. İşlediği suçların cezasız kalmasından cesaret alan İsrail, her geçen gün daha fazla masum Filistinliyi öldürüyor. Soykırımı durdurmak için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı; İsrail ve destekçileri üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır. Türkiye, bu yolda elinden gelen her türlü gayreti gösterecektir.ve destekçileri üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır." - ANKARA