Son dakika... Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları, Bakan Akar ev sahipliğinde bir araya geliyor - Son Dakika
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Son dakika... Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları, Bakan Akar ev sahipliğinde bir araya geliyor

08.04.2022 16:39
Son dakika... Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları, Bakan Akar ev sahipliğinde bir araya geliyor

Son dakika haberleri... Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları, Bakan Akar ev sahipliğinde bir araya geliyor Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya geliyor.

Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları, Bakan Akar ev sahipliğinde bir araya geliyor

İSTANBUL - Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya geliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da Kalender Orduevi'nde düzenlenen üçlü toplantıya, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace katılacak. Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Gerçekleşecek toplantı öncesi heyetleri taşıdığı belirtilen araçlar, Orduevine giriş yaptı.

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları, Bakan Akar ev sahipliğinde bir araya geliyor - Son Dakika


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