Türkiye-Kırgızistan KEK 11. Dönem Protokolü İmzalandı

Politika

KIRGIZİSTAN İLE KEK 11'İNCİ DÖNEM PROTOKOLÜ İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Akılbek Caparov ile Türkiye-Kırgızistan 11'inci Dönem KEK Toplantısı'na katıldı. Yapılan ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından, Kırgızistan ile KEK 11'inci Dönem Protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, toplantıların son derece verimli geçtiğini söyledi. Kırgızistan ile karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeye devam ettiklerini bildiren Yılmaz, "İş birliğimizin meyvelerini, artan ticaret hacmimiz somut olarak ortaya koymaktadır. Mevcut durumda, ikili ticaret hacmimiz 1,6 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. İnanıyorum ki bugün gerçekleştirdiğimiz KEK Toplantısı'nın da katkısıyla en kısa sürede bu eşiği daha da yukarı taşıyacak ve ilk aşamada bu yıl 2 milyar dolar, orta vadede ise 5 milyar dolarlara ulaşmayı hedefliyoruz. Yatırımlarımızın karşılıklı olarak artırılması için gerekli adımların atılması hususunda Sayın Caparov ile mutabık kaldık. Ayrıca, müteahhitlerimiz Kırgızistan'da bugüne kadar yaklaşık 1 milyar dolar değerinde 93 proje üstlendiklerini ifade etmek isterim" diye konuştu.

'GİRİŞİMLERİMİZİ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR'

Türk müteahhitlik firmalarının, Kırgızistan'ın simge yapılarında imzaları bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde de Kırgızistan'ın kalkınmasına katkı sunacak büyük projeleri üstlenmeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Kırgızistan'la ortak fayda üretebileceğimiz her alanda pek çok fırsatı değerlendirmek için mutabakatımız olduğunu belirtmek isterim. Karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızı genişletmemizin yanında; enerjiden tarıma, gayrimenkulden ulaşıma, sağlıktan eğitime ve kültürden sanayiye kadar birçok alandaki girişimlerimizi de artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'SU EN STRATEJİK KONULARDAN'

Yılmaz, su konusunun da geniş şekilde ele alındığını bildirerek, "İklim değişikliğinin yaşandığı, dünyanın sürdürülebilirlik meselelerini çok ciddi anlamda tartıştığı bir dönemde su konusu en stratejik konulardan bir tanesi. Bu konuda bir çalışma grubu oluşturma kararı aldık. Su konusunda, Ticaret Bakanlıklarımız ve Dışişleri Bakanlıklarımızım koordinasyonunda; Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere suyla ilgili tüm kurumlarımızın içinde bulunduğu çalışma gruplarında, sulamadan balıkçılığa, enerjiden su verimliliğine varıncaya kadar geniş bir yelpazede su konusunda nasıl iş birliği yapabileceğimizi ele aldık. Diğer taraftan Kırgızistan'ın komşu ülkelere ticari olarak içme suyu temin etmesi yönünde de özel sektörle iş birliği yapma konusunda mutabakata vardık" diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye-Kırgızistan 11'inci dönem KEK Protokolü'nün hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıda ayıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kırgızistan Cumhuriyeti hükümeti arasında 28 Nisan 1992 tarihinde Bişkek'te imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması'nı tadil eden protokol ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Kırgız İhracatı Geliştirme ve Tanıtma Merkezi arasında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Orhan SARI/ ANKARA,