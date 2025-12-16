Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor - Son Dakika
Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor

16.12.2025 18:59
Türkiye'de son dönemde gündemden hiç düşmeyen, özellikle gençler arasında yayılan bahis ve kumar ile ilgili radikal adım atılıyor. Alkol ve sigaraya uygulanan reklam yasağının bahis için de uygulanması düşünülürken, yasal düzenleme için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı teknik çalışma yapıyor.

Alkol ve sigaraya yönelik reklam yasağının benzeri bahis için de uygulanacak, bu konuda yasal düzenlemeye gidilecek.

BAHİS REKLAMLARINA YASAK GELİYOR

Bahis ve kumar alışkanlığı son dönemde özellikle gençler arasında iyice yer edindi. Türkiye'de önemli problemler arasında yer alan bahis ile ilgili düğmeye basıldı. Son günlerde tartışmalara yol açan ve reşit olmayan bireylerde de kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili kanuni çalışmalar yapılıyor.

BAKANLIK TEKNİK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının teknik çalışma yaptığı bu konuda yasal düzenlemeler gündeme gelecek. İlerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle, "bahis" reklamı yasaklanacak. Böylece, alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak.

Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Erkan demir Erkan demir:
    Geç bile kalındı.Tüm sans oyunlarına Milli Piyango da dahil sonunda o da bahis yasak gelemeli. 14 0 Yanıtla
  • Çengelköylü Çengelköylü:
    EN BAŞTA MİLLİ PİYANGO DENEN MİLLİ KUMARIN REKLAMI YASAKLANSIN HER YIL İNSANLARI SÖMÜRMEYİN 5 0 Yanıtla
  • 205622 205622:
    bırak bu işleri fırçala dişleri aç interneti her sitede reklam var 3 0 Yanıtla
  • Çengelköylü Çengelköylü:
    SAYISAL LOTO REKLAMLARI PİYANGO REKLAMLARI AT YARIŞLARI BUNLARIN REKLAMLARINI YASAKLAYIN 3 0 Yanıtla
  • 00349200 00349200:
    önce yolunu aç, milletin alıştır sonra da yok etmeye çalış. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
