Türkiye'nin Küresel Güç Vizyonu - Son Dakika
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Politika

Türkiye'nin Küresel Güç Vizyonu

Türkiye\'nin Küresel Güç Vizyonu

Akbaşoğlu, Türkiye'nin global bir güç olarak insanlığa fayda sağlama hedefini vurguladı.

30.09.2024 17:47
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, " Türkiye'nin küresel bir güç olarak, bütün insanlık ailesinin hayrı, adalet ve merhamet düzenini kurması ve bütün insanlığın bundan faydalanması için durmadan, yorulmadan, AK kadro olarak çalışmaya hazırız" dedi.

Akbaşoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, yürüttükleri başarılı çalışmalarla kentteki 13 belediyeden 10'unu kazandıklarını söyledi.

Ülke sorunlarının çözüme kavuşması, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olarak durmaksızın yoluna devam etmesi ve 85 milyon insanın refahının arttırılması için mücadeleye devam edeceklerini belirten Akbaşoğlu, " Bitlis'in her tarafında çalışmalar var. Belediyelerimiz kolları sıvamış, yola devam ediyorlar. Güroymak ve Hizan belediyelerini yeni aldık. Oralarda da AK Parti farkını ortaya koyacak ve güzel şahlanışlara bu dönemde şahit olacağız. Bu siyasi tercihleriniz güven ve istikrar ortamını oluşturmak suretiyle daha yaşanabilir, güvenli, huzurlu, müreffeh bir Bitlis'i ve onun yansıması olarak Türkiye'yi, Türkiye'nin önceliğinde bölgesel ve küresel anlamda da gerçekten yepyeni bir dünyanın kurulmasına vesile olacak adımları atmak demektir. AK kadroların anlamı budur." diye konuştu.

AK Parti'nin bütün insanlığa fayda sağlayacak siyasetin merkezi ve odağında olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. Bazen sıkışıklıklar, daralmalar ve kazalar olabiliyor. Çünkü sadece kendimizden müteşekkir değiliz. Dünyada birçok farklı odak ve merkez var. Bütün dünyada aynı gemideyiz. Dolayısıyla birbirini etkileyen, etkileşim halinde olan dünyanın bütün ekonomik dalgalanmaları, pandemisi vesaire, bütün ekonomik süreçleri etkiliyor. Onların yansımalarını hep beraber insanlık olarak yaşıyoruz. Türkiye olarak da yaşıyoruz ama emin olun uygulaya geldiğimiz orta vadeli programla şimdi enflasyonun aşağı doğru indiğine şahit oluyoruz ve seneye bunun yüzde 20'lere indiğine ve 2026'da da tek haneli rakama eriştiğine, aşağı indiğine şahit olacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Asla ümidimizi kesmeyeceğiz, çok çalışacağız. Allah'ın izniyle toparlanıp yeni bir şahlanış dönemini önümüzdeki süreçte hep beraber gerçekleştireceğiz. Bu manada dün yaptıklarımız, yarın yapacaklarımızın teminatıdır."

Gelece emin adımlarla yürüyeceklerini belirten Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız bu millete hiçbir ayrım gözetmeksizin batısına da doğusuna da kuzeyine de güneyine de en büyük yatırımları yapan ve hizmet eserleri kazandıran liderdir. İstatistikler ortada. Bu başarı hikayesini yazan Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK kadrolardır. AK kadrolara selam olsun. O sebeple geleceğe hazırlanacağız. Emin adımlarla yürüyeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde ayrışmadan bütünlüğümüzü muhafaza ederek hep beraber yepyeni bir dünyayı Allah'ın izniyle kuracağız. Türkiye'nin küresel bir güç olarak bütün insanlık ailesinin hayrı, adalet ve merhamet düzenini kurması ve bütün insanlığın bundan faydalanması için durmadan, yorulmadan, AK kadro olarak çalışmaya hazırız."

Kaynak: AA

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Uluslararası İlişkiler, AK Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, bitlis, Son Dakika

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