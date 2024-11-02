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Politika

Türkiye'nin Sanayi ve Ar-Ge İlerlemesi

Türkiye\'nin Sanayi ve Ar-Ge İlerlemesi

Bakan Kacır, 22 yılda Türkiye'nin Ar-Ge ve sanayi alanındaki gelişimini değerlendirdi.

02.11.2024 14:53
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen Makina İmalatçıları Birliği Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında 22 yılda gerçekleştirdiği ilerlemeyi değerlendirdi.

Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde Makina İmalatçıları Birliği Toplantısı'na katılan Bakan Kacır, Türkiye'nin 22 yıl önce araştırma-geliştirme (Ar-Ge) kavramının dahi sınırlı bilinmesine karşın bugün 270 bini aşkın Ar-Ge insan kaynağına ulaştığını ve Ar-Ge projeleri sayısının 11 bine yaklaştığını belirtti. "Bugün Türkiye, milli gelirinin yüzde 1,3'ünden fazlasını Ar-Ge'ye ayıran ve 104 teknoparkta iddialı projeler yürüten bir ülke" diyen Kacır, ülkenin Ar-Ge alanında büyük bir inovasyon gücü kazandığını ifade etti.

Türkiye ekonomisinde büyüme ve sanayinin rolü

Son 22 yılda Türkiye'nin milli gelirinin 238 milyar dolardan 1 trilyon dolara yükseldiğini belirten Kacır, Türkiye'nin sanayi ürünleri ihracatının ise 262 milyar dolara ulaştığını söyledi. OSB'lerin sayısının 191'den 362'ye, OSB'lerdeki istihdamın 415 binden 2 milyon 700 bine çıktığını belirten Bakan Kacır, sanayi istihdamının toplamda 6 milyon 700 bine ulaştığını kaydetti.

Yeşil ve dijital dönüşüm hedefleri

Bakan Kacır, Türkiye'nin dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine hız kazandırdığını ve bu kapsamda iki yeni program başlattıklarını belirtti. Bu dönüşümler için 2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık teşvik sunulacağını ifade eden Kacır, firmaların Yeşil ve Dijital Dönüşüm Merkezleri kurmalarını teşvik ettiklerini dile getirdi. Kacır, "Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm alanlarında daha hızlı adımlar atmalıyız. Bu programlar, bir zihniyet dönüşümünü de kapsıyor" dedi.

Yeni yatırım teşvik sistemi ve stratejik destekler

Sanayicilere yönelik yatırım teşviklerinde 750 milyar liralık yatırım için 10 bin 200 teşvik belgesi düzenlendiğini belirten Kacır, sanayinin yüksek teknoloji hamlelerini desteklemek için hazırlanan yeni teşvik sisteminin yakında kamuoyuna açıklanacağını belirtti. Kacır, "Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda sanayicilerimize öncelikli teşvikler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Bölgesel kalkınma ve yerel destekler

Bakan Kacır, Türkiye'nin 2000'li yıllar öncesinde ihmal edilen şehirlerinde kalkınmayı hızlandıracak politikalar geliştirdiklerini söyledi. "Her bir şehrimizin güçlü yanlarını dikkate alarak yerel kalkınma programları oluşturacağız. Teşviklerden yararlanan büyük firmalara ise Ar-Ge ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme gibi konularda daha fazla görev yükleyeceğiz" diyerek yerel kalkınmaya yönelik yeni stratejilere işaret etti.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, oda başkanları, OSB yetkilileri ve sanayiciler katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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