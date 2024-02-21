Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve New York'taki BM Daimi Temsilciliği'ne yeni atamalar - Son Dakika
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Politika

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve New York'taki BM Daimi Temsilciliği'ne yeni atamalar

Türkiye\'nin Washington Büyükelçiliği ve New York\'taki BM Daimi Temsilciliği\'ne yeni atamalar

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine Büyükelçi Sedat Önal atandı. New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevine de Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeni atamaları telefonla tebliğ ettiği öğrenildi.

21.02.2024 19:46
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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine Büyükelçi Sedat Önal atandı. New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevine de Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine Büyükelçi Sedat Önal atandı. New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevine de Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin Washington Büyükelçisi ve New York'taki BM Daimi Temsilcisi olacak isimlere yeni görevlerini telefonla tebliğ ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sedat Önal, New York, Türkiye, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

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